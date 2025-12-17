Ричмонд
Пропавшую 8-летнюю девочку нашли в Ростовской области

Найдена, жива: донские волонтеры объявили о завершении поисков 8-летней девочки.

В Ростовской области нашли пропавшую 8-летнюю девочку. Ее искали несколько часов, в итоге поиски увенчались успехом.

— Найдена, жива, — кратко оповестили в соцсетях представители поискового отряда «Лиза Алерт».

Где именно нашли ребенка и при каких обстоятельствах, не уточняется. Личную информацию волонтеры обычно не разглашают.

Напомним, ориентировку с просьбой о помощи в поисках распространили вечером 17 декабря. Тогда сообщалось, что девочка вышла из дома и не вернулась.

