Белоусов: На дежурство заступил оснащенный ЗРC С-500 полк

Первый полк российской армии, вооруженный зенитной ракетной системой (ЗРС) С-500, приступил к выполнению боевого дежурства. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговом заседании коллегии военного ведомства.
— В Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой С-500, — заявил глава Минобороны.
Белоусов отметил, что установка способна поражать назначенные цели даже в космосе, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что российские бомбардировщики Су-34 впервые с начала специальной военной операции нанесли удар по Одесской области с использованием авиабомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции. Целью атаки стал железнодорожный и автомобильный мост в поселке Затока. Этот объект критически важен для получения Украиной военных грузов из Европы.
Также военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России могли нанести удар ракетами «Кинжал» по секретному подземному объекту украинской армии.