Белоусов: На дежурство заступил оснащенный ЗРC С-500 полк

Ранее стало известно, что российские бомбардировщики Су-34 впервые с начала специальной военной операции нанесли удар по Одесской области с использованием авиабомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции. Целью атаки стал железнодорожный и автомобильный мост в поселке Затока. Этот объект критически важен для получения Украиной военных грузов из Европы.