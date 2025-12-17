В КНР заявили, что хакеры могут перехватывать контроль над роботами

Хакеры могут перехватывать контроль над роботами из-за большого количества уязвимостей в системах, передает китайское издание Yicai.
По данным экспертов в сфере кибербезопасности, у коммерческих роботов множество распространенных уязвимостей в системах, которые позволяют хакерам взять контроль над ними за несколько часов или даже минут.
Как отмечают журналисты, сотрудники независимой компании по кибербезопасности DARKNAVY проводили проверку безопасности четвероногого робота компании Deep Robotics, взломав его всего за час.
По словам представителя компании Сяо Сюаньгана, хакеры сначала получают удаленный доступ к роботу, затем обходят настройки официального удаленного контроля, что позволяет им задействовать исполнительное устройство робота.
«Это главная угроза безопасности в роботах… Когда уязвимость в системе сочетается с физическими возможностями, последствия выходят за рамки системы», — подчеркнул Сюаньган.
Напомним, ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Tesla планирует создать «армию человекоподобных роботов».