Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Лурье рассказала, будет ли Долина освобождать квартиру

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина освободит квартиру либо попробует заключить мировое соглашение, предположила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Источник: © РИА Новости

«Сначала нужно получить решение суда. Если дойдёт до такого конфликта и квартира не будет освобождена, тогда решение суда о выселении, тогда уже приставы будут работать. Тут два варианта возможны: либо она (Долина — ред.) освободит квартиру, либо она будет пытаться заключить мировое соглашение, потому что мировое соглашение и сейчас возможно заключить, но Полине нужна квартира», — сказала Свириденко, отвечая на вопрос ведущего может ли Лурье уже находиться в квартире.

Во вторник Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры Долиной Полиной Лурье.

Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.