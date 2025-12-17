Адвокат Лурье рассказала, будет ли Долина освобождать квартиру

«Сначала нужно получить решение суда. Если дойдёт до такого конфликта и квартира не будет освобождена, тогда решение суда о выселении, тогда уже приставы будут работать. Тут два варианта возможны: либо она (Долина — ред.) освободит квартиру, либо она будет пытаться заключить мировое соглашение, потому что мировое соглашение и сейчас возможно заключить, но Полине нужна квартира», — сказала Свириденко, отвечая на вопрос ведущего может ли Лурье уже находиться в квартире.
Во вторник Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры Долиной Полиной Лурье.
Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.