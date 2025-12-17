Шойгу обсудил с главой Совбеза Таджикистана резню в подмосковной школе

Трагедия, о которой идет речь, произошла во вторник, 16 декабря. Девятиклассник с ножом и перцовым баллончиком ворвался в школу утром 16 декабря. Он ранил нескольких человек, включая охранника. Четвероклассника Кобилджона Алиева он догнал и зарезал на лестнице. Затем малолетний преступник взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержал прибывший отряд правоохранителей.