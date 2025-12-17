Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу обсудил с главой Совбеза Таджикистана резню в подмосковной школе

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с таджикистанским коллегой Юсуфом Рахмоном, в ходе которого обсудил нападение подростка на Успенскую общеобразовательную школу в подмосковном Одинцове. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Совета безопасности России.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с таджикистанским коллегой Юсуфом Рахмоном, в ходе которого обсудил нападение подростка на Успенскую общеобразовательную школу в подмосковном Одинцове. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Совета безопасности России.

— Было отмечено, что правоохранительными органами принимаются необходимые меры для объективного расследования всех обстоятельств преступления, — говорится в сообщении.

Россия находится в контакте с Таджикистаном после произошедшей трагедии. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования стране, а также родным и пострадавшим.

Трагедия, о которой идет речь, произошла во вторник, 16 декабря. Девятиклассник с ножом и перцовым баллончиком ворвался в школу утром 16 декабря. Он ранил нескольких человек, включая охранника. Четвероклассника Кобилджона Алиева он догнал и зарезал на лестнице. Затем малолетний преступник взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержал прибывший отряд правоохранителей.

Тело убитого ребенка отправят в Таджикистан, где и планируется провести похороны. Посольство страны в России уже выразило готовность помочь семье в транспортировке и с похоронами.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше