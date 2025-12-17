Шойгу обсудил с главой Совбеза Таджикистана резню в подмосковной школе

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с таджикистанским коллегой Юсуфом Рахмоном, в ходе которого обсудил нападение подростка на Успенскую общеобразовательную школу в подмосковном Одинцове. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Совета безопасности России.
— Было отмечено, что правоохранительными органами принимаются необходимые меры для объективного расследования всех обстоятельств преступления, — говорится в сообщении.
Россия находится в контакте с Таджикистаном после произошедшей трагедии. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования стране, а также родным и пострадавшим.
Трагедия, о которой идет речь, произошла во вторник, 16 декабря. Девятиклассник с ножом и перцовым баллончиком ворвался в школу утром 16 декабря. Он ранил нескольких человек, включая охранника. Четвероклассника Кобилджона Алиева он догнал и зарезал на лестнице. Затем малолетний преступник взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержал прибывший отряд правоохранителей.
Тело убитого ребенка отправят в Таджикистан, где и планируется провести похороны. Посольство страны в России уже выразило готовность помочь семье в транспортировке и с похоронами.