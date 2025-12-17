«В этом его сила». Евстафьев о новой стратегии Трампа по Украине

По его мнению, подобная смена стратегии в отношении украинского конфликта связана с тем, что Дональд Трамп больше не верит в большую сделку. «Он начинает распаковывать эти большие сделки по разным пакетикам и продавать каждому свой пакет. Вот это очень важно. В этом его сила. Но это означает, что Беларуси, России и Союзному государству в целом нужно внимательно следить, что он нам положил в пакет», — подчеркнул Дмитрий Евстафьев. -0-