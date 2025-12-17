Собянин: в Москве построят еще пять станций Филевской линии метро

По его словам, «Сколково» уже превращается в такой полноценный район Москвы. «[Сегодня это] мини-город с 28 тыс. специалистов, проживающих здесь граждан. И мы видим, что проект, несмотря на определенные сложности, активно развивается. И даже то, что в стройке, проектировании находится в сопоставимом объеме с тем, что уже было построено, говорит о том, что динамика, развитие будут продолжаться. В соответствии с вашим (Медведева — прим. ТАСС) поручением Москва сделала апгрейд градплана развития “Сколково”, генерального плана, и проанализировала эффективность использования территорий. В результате мы определили для себя несколько направлений: это улучшение транспортной доступности, повышение качества городской среды и развитие разнообразия функций на территории “Сколково”, — заявил мэр.