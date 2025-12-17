Блогер Алексей Столяров тайно расписался с Верой Бондаревой

Блогер Алексей Столяров и чемпионка мира по танцам Вера Бондарева официально оформили брак в московском загсе. Церемония была закрытой и прошла в узком кругу, а первые подробности о мероприятии сообщает Super.
Тайное бракосочетание состоялось днём в Грибоедовском дворце бракосочетаний. На мероприятии присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары.
Ранее Алексей Столяров сделал Верре Бондаревой предложение на стадионе «Динамо». Масштабная помолвка с выступлением Мари Краймбрери навела многих на мысль, что и свадьба будет грандиозной.
Однако пара предпочла камерную роспись без лишней публичности. Это решение позволило им сосредоточиться на официальном начале семейной жизни.
Напомним, что ранее ещё одна известная певица, Маша Распутина, также тайно узаконила свои отношения. Она вышла замуж за своего давнего спутника жизни, бизнесмена Виктора Захарова, с которым встречается с 1999 года.