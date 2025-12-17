Новогодний концерт артистов влетит в «копеечку»: сколько стоит заказать выступление звезд на корпоратив

Гонорары российских звёзд для корпоративов в 2025 году показали разнонаправленную динамику. Рекордный рост демонстрирует Надежда Кадышева, а самым дорогим артистом остаётся Сергей Шнуров, согласно информации Super.
Цена выступления Сергея Шнурова с группой «Ленинград» незначительно выросла. Теперь за вечер с музыкантом организаторам нужно заплатить 26,5 миллиона рублей.
Надежда Кадышева, по данным источника, резко увеличила свой гонорар. После перезапуска карьеры её цена за корпоратив выросла с 7 до 25 миллионов рублей.
При этом некоторые популярные артисты стали стоить дешевле. Дмитрий Нагиев, например, снизил цену за выступление с 10 до 7,1 миллиона рублей.
Полина Гагарина также сделала скидку для корпоративных клиентов. В этом году она готова выступить за 7 миллионов рублей против прошлогодних 8 миллионов.
Ранее стало известно, что большинство звезд провели «индексацию» гонораров за новогодние корпоративы и в среднем цена на выступление поднялась на 20−40%. При этом слухи о двойных гонорарах — всего лишь выдумка, в реальности таких наценок звезды не делают.