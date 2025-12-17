Новогодний концерт артистов влетит в «копеечку»: сколько стоит заказать выступление звезд на корпоратив

Ранее стало известно, что большинство звезд провели «индексацию» гонораров за новогодние корпоративы и в среднем цена на выступление поднялась на 20−40%. При этом слухи о двойных гонорарах — всего лишь выдумка, в реальности таких наценок звезды не делают.