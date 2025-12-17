Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодний концерт артистов влетит в «копеечку»: сколько стоит заказать выступление звезд на корпоратив

Super: Сергей Шнуров остается самым дорогим артистом для корпоративов.

Источник: Комсомольская правда

Гонорары российских звёзд для корпоративов в 2025 году показали разнонаправленную динамику. Рекордный рост демонстрирует Надежда Кадышева, а самым дорогим артистом остаётся Сергей Шнуров, согласно информации Super.

Цена выступления Сергея Шнурова с группой «Ленинград» незначительно выросла. Теперь за вечер с музыкантом организаторам нужно заплатить 26,5 миллиона рублей.

Надежда Кадышева, по данным источника, резко увеличила свой гонорар. После перезапуска карьеры её цена за корпоратив выросла с 7 до 25 миллионов рублей.

При этом некоторые популярные артисты стали стоить дешевле. Дмитрий Нагиев, например, снизил цену за выступление с 10 до 7,1 миллиона рублей.

Полина Гагарина также сделала скидку для корпоративных клиентов. В этом году она готова выступить за 7 миллионов рублей против прошлогодних 8 миллионов.

Ранее стало известно, что большинство звезд провели «индексацию» гонораров за новогодние корпоративы и в среднем цена на выступление поднялась на 20−40%. При этом слухи о двойных гонорарах — всего лишь выдумка, в реальности таких наценок звезды не делают.