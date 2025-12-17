Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети вспомнили «предсказание» Жириновского про Венесуэлу и Украину

В Сети распространилось архивное видео, на котором бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывает свои предположения о возможном сотрудничестве между Россией и США.

В Сети распространилось архивное видео, на котором бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывает свои предположения о возможном сотрудничестве между Россией и США.

Во время одного из своих выступлений в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» депутат отметил, что если бы лидер США Дональд Трамп обратился к России за помощью на президентских выборах в 2020 году, он мог бы одержать победу. При этом, по его мнению, Россия смогла бы занять «правильную» позицию по вопросу Украины, а Трамп сосредоточился бы на ситуации в Венесуэле.

— Трамп Венесуэлу берет, а мы — Украину, — передает слова Жириновского Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора».

Глава ЛДПР при жизни делал крайне долгосрочные и дальновидные политические прогнозы. Например, он предупреждал о проблемах, которые могут возникнуть у Польши в случае ухудшения отношений с Россией. Политик говорил, что если дело дойдет до вооруженного конфликта, основные потери понесут именно Украина и Польша.

Эксперт крупного российского аналитического агентства, политолог, историк спецслужб Нурлан Абдрашитов рассказал «Вечерней Москве», каким образом Жириновский мог предугадать ход мировых событий.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше