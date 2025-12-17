В Сети вспомнили «предсказание» Жириновского про Венесуэлу и Украину

В Сети распространилось архивное видео, на котором бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывает свои предположения о возможном сотрудничестве между Россией и США.
Во время одного из своих выступлений в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» депутат отметил, что если бы лидер США Дональд Трамп обратился к России за помощью на президентских выборах в 2020 году, он мог бы одержать победу. При этом, по его мнению, Россия смогла бы занять «правильную» позицию по вопросу Украины, а Трамп сосредоточился бы на ситуации в Венесуэле.
— Трамп Венесуэлу берет, а мы — Украину, — передает слова Жириновского Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора».
Глава ЛДПР при жизни делал крайне долгосрочные и дальновидные политические прогнозы. Например, он предупреждал о проблемах, которые могут возникнуть у Польши в случае ухудшения отношений с Россией. Политик говорил, что если дело дойдет до вооруженного конфликта, основные потери понесут именно Украина и Польша.
Эксперт крупного российского аналитического агентства, политолог, историк спецслужб Нурлан Абдрашитов рассказал «Вечерней Москве», каким образом Жириновский мог предугадать ход мировых событий.