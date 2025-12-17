В Сети вспомнили «предсказание» Жириновского про Венесуэлу и Украину

Во время одного из своих выступлений в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» депутат отметил, что если бы лидер США Дональд Трамп обратился к России за помощью на президентских выборах в 2020 году, он мог бы одержать победу. При этом, по его мнению, Россия смогла бы занять «правильную» позицию по вопросу Украины, а Трамп сосредоточился бы на ситуации в Венесуэле.