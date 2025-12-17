Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина просила не требовать справку из ПНД, сообщила адвокат Лурье

Адвокат Лурье Свириденко: Долина просила суд не истребовать справку из ПНД.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина при рассмотрении спора о её квартире просила суд не истребовать справку из психо-неврологического диспансера, заявляя, что на учете она не состоит, рассказала адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

«На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство об истребовании из диспансера справки, на что адвокат Долиной передала её просьбу не истребовать, потому что она заявляет, что на учете она не состоит», — сказала Свириденко.

Во вторник Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры Долиной Полиной Лурье.

Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.