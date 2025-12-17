Долина просила не требовать справку из ПНД, сообщила адвокат Лурье

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина при рассмотрении спора о её квартире просила суд не истребовать справку из психо-неврологического диспансера, заявляя, что на учете она не состоит, рассказала адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.
«На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство об истребовании из диспансера справки, на что адвокат Долиной передала её просьбу не истребовать, потому что она заявляет, что на учете она не состоит», — сказала Свириденко.
Во вторник Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры Долиной Полиной Лурье.
Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.