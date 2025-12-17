СМИ: Мелони просит ЕС изучить менее рискованные подходы к активам России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выражает беспокойство по поводу возможных негативных финансовых и юридических последствий использования замороженных российских активов в будущем. Об этом сообщает итальянская радиостанция Radio-1.
Подобные опасения также разделяют несколько других стран, включая Бельгию. В материале отмечается, что итальянский премьер-министр подписала письмо с просьбой рассмотреть менее рискованные методы работы с российскими активами.
Кроме того, в материале подчеркивается, что Рим не желает, чтобы финансовая поддержка Киева отрицательно сказалась на экономическом положении самих стран Европейского Союза.
Как пишет агентство Associated Press, Европа может поставить деньги Украине только двумя методами: либо «скинуться» всем Евросоюзом на кредит для Киева, либо использовать замороженные российские активы в Европе.
Однако последний вариант сложно осуществить. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о конфискации замороженных на Западе российских финансовых активов сняли с повестки грядущего саммита ЕС в Брюсселе.
Помимо Мелони, опасается и французский президент Эммануэль Макрон. Он признает, что конфискация принадлежащих России активов в Европе будет являться нарушением международного права.