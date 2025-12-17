Психологи и священники будут отговаривать свердловчанок от абортов

«Мы хотим расширить эту комиссию… туда будет входить и социальная служба, и священнослужители, потому что нужно понять причину, почему женщина идет на прерывание беременности. Ни одна женщина не приходит к этому решению просто так», — отметила Ожегова в эфире передачи «Акцент» на ОТВ. Сейчас в женских консультациях с такими пациентками обычно работают только гинеколог и психолог. Однако в большинстве случаев причины, по которым женщины задумываются об аборте, связаны не с медицинскими показаниями, а с жизненными обстоятельствами.