Психологи и священники будут отговаривать свердловчанок от абортов

Новый уровень поддержки должен в разы снизить количество абортов.
В Свердловской области с 2026 года создадут специальные комиссии, которые будут работать с женщинами, планирующими аборт. В их состав войдут врачи, психологи, социальные службы и священнослужители. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог региона Евгения Ожегова.
«Мы хотим расширить эту комиссию… туда будет входить и социальная служба, и священнослужители, потому что нужно понять причину, почему женщина идет на прерывание беременности. Ни одна женщина не приходит к этому решению просто так», — отметила Ожегова в эфире передачи «Акцент» на ОТВ. Сейчас в женских консультациях с такими пациентками обычно работают только гинеколог и психолог. Однако в большинстве случаев причины, по которым женщины задумываются об аборте, связаны не с медицинскими показаниями, а с жизненными обстоятельствами.
Новые комиссии будут не только проводить дополнительные беседы, но и подключать социальные механизмы поддержки. Как уточнила Ожегова, соцслужбы смогут помогать в решении финансовых и семейных проблем, с которыми сталкиваются беременные. К работе планируется привлекать и работодателей, чтобы они вводили различные форматы поддержки сотрудниц, ожидающих ребенка.