Самое время рассказать о погодке на завтра, 18 декабря. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам предвещают всего до двух градусов выше ноля, утром столбик термометра опустится еще на градус.
Днем воздух прогреется до +7 градусов, обещают переменную облачность, с прояснениями, без осадков. После «желтого кода» из-за тумана будет проглядывать солнце. Вечером ожидается до 4 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 3−4 метра в секунду, а относительнач влажность — 95%.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.
Владимир ни разу не пожалел, что бросил на Родине налаженный быт и сорвался в неизвестность (далее…).
У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.
Языковой вопрос — крайне чувствительный для нашей крохотной республики (далее…).
Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.
Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).