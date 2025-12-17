Ричмонд
Зима все никак к нам не доберется: Жителей Молдовы ждут +7 градусов и немного солнца после тумана

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 18 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 18 декабря. Значит, рассказываем.

Ночью синоптики нам предвещают всего до двух градусов выше ноля, утром столбик термометра опустится еще на градус.

Днем воздух прогреется до +7 градусов, обещают переменную облачность, с прояснениями, без осадков. После «желтого кода» из-за тумана будет проглядывать солнце. Вечером ожидается до 4 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 3−4 метра в секунду, а относительнач влажность — 95%.

