СМИ: США обсуждают использование российских активов без согласия ЕС

США уведомили европейские страны о своем намерении использовать замороженные российские активы для урегулирования украинского кризиса. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в газете The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
— Европейцы получили четкие сигналы о том, что администрация США хочет использовать эти активы в урегулировании, что создает угрозу столкновения с европейскими лидерами, — говорится в материале.
По информации издания, после того как Вашингтон в ноябре представил свой план по урегулированию конфликта на Украине, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и другие европейские лидеры «подвергаются давлению со стороны американских чиновников».
При этом в Politico сообщили, что Белый дом пытается убедить Европейский союз в том, что ему необходимо отказаться от идеи использования активов РФ для кредита Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждает, что Украина не сможет продержаться без поддержки Евросоюза, основанной на изъятии замороженных российских активов.
По информации FT, Евросоюз нашел юридическую возможность навсегда заблокировать активы России.