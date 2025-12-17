Ричмонд
СМИ: США обсуждают использование российских активов без согласия ЕС

США уведомили европейские страны о своем намерении использовать замороженные российские активы для урегулирования украинского кризиса. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в газете The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

— Европейцы получили четкие сигналы о том, что администрация США хочет использовать эти активы в урегулировании, что создает угрозу столкновения с европейскими лидерами, — говорится в материале.

По информации издания, после того как Вашингтон в ноябре представил свой план по урегулированию конфликта на Украине, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и другие европейские лидеры «подвергаются давлению со стороны американских чиновников».

При этом в Politico сообщили, что Белый дом пытается убедить Европейский союз в том, что ему необходимо отказаться от идеи использования активов РФ для кредита Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждает, что Украина не сможет продержаться без поддержки Евросоюза, основанной на изъятии замороженных российских активов.

По информации FT, Евросоюз нашел юридическую возможность навсегда заблокировать активы России.

