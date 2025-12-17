Ричмонд
В Мостовском районе после обращения в КГК убраны фрагменты снесенного здания

После обращения в КГК решена проблема с устранением строительных отходов, образовавшихся после сноса ОАО «Черлена» жилого дома. Длительное время фрагменты снесенного здания оставались на земельном участке заявительницы.

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. После обращения в Комитет госконтроля Гродненской области жительницы агрогородка Стрельцы Мостовского района с земельного участка убраны строительные отходы, оставшиеся после сноса дома. Об этом сообщили БЕЛТА в КГК Гродненской области.

По поручению КГК строительные отходы вывезены с участка и использованы ОАО «Черлена» для обвалования пожарных резервуаров на объекте строительства.

Также возмещен вред, причиненный окружающей среде в результате ее засорения отходами. −0-