Белоусов: Два ракетоносца Ту-160М пополнили Воздушно-космические силы ВС РФ

В МО РФ сообщили о пополнении ВКС двумя стратегическими ракетоносцами.

Источник: Комсомольская правда

Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили Воздушно-космические силы Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

Заседание коллегии Минобороны России прошло в четверг, 17 декабря.

«Воздушно-космические силы пополнились двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160М», — заявил глава ведомства.

Ранее Белоусов рассказал, что за 2025 год ВСУ утратили более 103 тысяч единиц вооружения и военной техники, 5,5 тысяч из которых — западного производства. Эти цифры почти вдвое превышают показатели предыдущего года. За всё время специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли почти полтора миллиона человек личного состава.

