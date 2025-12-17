Белоусов: Два ракетоносца Ту-160М пополнили Воздушно-космические силы ВС РФ

Ранее Белоусов рассказал, что за 2025 год ВСУ утратили более 103 тысяч единиц вооружения и военной техники, 5,5 тысяч из которых — западного производства. Эти цифры почти вдвое превышают показатели предыдущего года. За всё время специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли почти полтора миллиона человек личного состава.