Адвокат допустила, что Долина попытается заключить мировое соглашение с Лурье

Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, призналась, что после положительного решения Верховного суда расплакалась от счастья — впервые за 35 лет юридической практики. Она также отметила, что после сделки Долина так ни разу и не связалась с её клиенткой и не принесла извинений.