Адвокат допустила, что Долина попытается заключить мировое соглашение с Лурье

Сама покупательница квартиры Ларисы Долиной подробно рассказала, как певица лично проводила для неё экскурсию по дому в ходе второго осмотра жилья.
«Первый просмотр был без неё, а на втором просмотре да, мы смотрели вместе. Она очень подробно рассказывала про детали квартиры, дома, про район», — вспоминает Лурье. Квартиру она выбирала, исходя из близости к работе и школе.
Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, призналась, что после положительного решения Верховного суда расплакалась от счастья — впервые за 35 лет юридической практики. Она также отметила, что после сделки Долина так ни разу и не связалась с её клиенткой и не принесла извинений.
Напомним, накануне спор за элитную квартиру в Москве между певицей Ларисой Долиной и предпринимательницей Полиной Лурье завершился победой покупательницы. Верховный суд РФ, рассмотрев дело в окончательной инстанции, признал Лурье законной собственницей недвижимости, отменив все ранее вынесенные судебные акты. После этого ВС направил материалы обратно в нижестоящую инстанцию — Мосгорсуд, где назначена дата для рассмотрения апелляции по процедурным вопросам, что уже не изменит итогового вердикта о праве собственности.
