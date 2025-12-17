Медведев провел заседание президиума Совета по науке и образованию

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание президиума Совета по науке и образованию по вопросам научно-технологического развития РФ.
«На территории инновационного центра “Сколково” провели заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, где обсудили вопросы, связанные с подготовкой прогноза научно-технологического развития России. Уделили особое внимание стратегическому прогнозированию в сфере перспективных космических технологий и сервисов», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтаке».
Он отметил, что на заседании попечительского совета фонда «Сколково» также были подведены итоги его работы в уходящем году.
«Обсудили планы развития. Еще раз поздравил всех, кто участвовал в становлении проекта, с 15-летием фонда», — добавил Медведев.