Медведев провел заседание президиума Совета по науке и образованию

Медведев сообщил, что провел заседание президиума Совета по науке и образованию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание президиума Совета по науке и образованию по вопросам научно-технологического развития РФ.

«На территории инновационного центра “Сколково” провели заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, где обсудили вопросы, связанные с подготовкой прогноза научно-технологического развития России. Уделили особое внимание стратегическому прогнозированию в сфере перспективных космических технологий и сервисов», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтаке».

Он отметил, что на заседании попечительского совета фонда «Сколково» также были подведены итоги его работы в уходящем году.

«Обсудили планы развития. Еще раз поздравил всех, кто участвовал в становлении проекта, с 15-летием фонда», — добавил Медведев.

