Курганским детям-сиротам купят 520 квартир

На покупку жилья для сирот в Курганской области потратят около миллиарда рублей.
Правительство Курганской области в 2025 году приобретет и предоставит детям-сиротам 520 квартир. На эти цели направят около одного млрд рублей. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Вадим Шумков.
«В этом году правительством области будет приобретено и предоставлено детям-сиротам 520 квартир. На эти цели направлено порядка одного млрд рублей, из них более 850 млн рублей, это средства региона», — сообщил Шумков.
Губернатор не уточнил, в каких муниципалитетах закупят жилье и в какие сроки квартиры передадут детям. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обязанностью субъектов РФ. Право на квартиру закреплено федеральным законодательством: сирот ставят на учет в органах власти и обеспечивают жильем после достижения совершеннолетия, как правило, до 23 лет. Для этого регионы формируют адресные программы и закладывают расходы в свои бюджеты.