Курганским детям-сиротам купят 520 квартир

Губернатор не уточнил, в каких муниципалитетах закупят жилье и в какие сроки квартиры передадут детям. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обязанностью субъектов РФ. Право на квартиру закреплено федеральным законодательством: сирот ставят на учет в органах власти и обеспечивают жильем после достижения совершеннолетия, как правило, до 23 лет. Для этого регионы формируют адресные программы и закладывают расходы в свои бюджеты.