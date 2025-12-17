Ричмонд
Сенат США одобрил оборонный бюджет в 900 млрд долларов на 2026 год

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете страны, включающий в себя 400 млн долларов на оружие для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете страны на 2026 финансовый год, утвердив сумму в 900 млрд долларов. Об этом сообщает телеканал C-SPAN, который вел трансляцию голосования в верхней палате Конгресса США.

Согласно источнику, документ поддержали 77 сенаторов, еще 20 высказались против. Законопроект также предусматривает выделение 400 млн долларов для Украины в рамках программы закупок вооружений.

Инициатива включает в себя повышение зарплаты американским военнослужащим на 3,8% и сокращение командировочного бюджета начальника Пентагона Пита Хегсета на 25%.

Ранее KP.RU сообщал, что проект военного бюджета США на 2026 год был согласован членами палаты представителей американского Конгресса. Сумма, представленная в документе стала рекордной для оборонной сферы страны.