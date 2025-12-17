Ричмонд
Вратарь ХК «Сочи» Илья Самсонов сравнил жизнь в США и России

Вратарь хоккейного клуба «Сочи», который до этого также выступал за американские клубы «Вашингтон», «Вегас» и канадский «Торонто», сравнил жизнь в России и Соединенных Штатах Америки. Его слова приводит ТАСС.

— Думаю, мне комфортнее в России. Все-таки это родина. Многие вопросы можешь решить быстрее. Не нужно звонить агентам и спрашивать: «А это как, а вот это?». Продукты вкуснее, еда вкуснее. Я не знаю, что еще нужно для нормальной жизни, — высказался Самсонов в интервью.

Голкипер перешел в сочинский клуб 1 ноября. В прошлом сезоне он играл в «Вегасе». В составе американской команды он провел 29 матчей, в которых отразил свыше 89 процентов бросков.

С проблемами в США сталкиваются и другие знаменитые люди. Так, комик Данила Поперечный* и его жена, блогер Полина Чистякова, рассказали о высокой стоимости жизни в Лос-Анджелесе и «переоцененной» медицине в Соединенных Штатах. Пара отметила отсутствие привычной для россиян возможности записаться напрямую к узкому специалисту — только к терапевту, к которому запись может занять месяц.

На дорогую жизнь за границей жалуются и в других странах. Так, переехавший в Израиль Антон Привольнов, бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале, рассказал о высоких ценах в этой стране.

*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.