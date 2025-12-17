Ведущий Дмитрий Дибров заявил, что ему нравятся женщины старше 60 лет.
Телеведущий Дмитрий Дибров признался в симпатии к Лолите. Он заявил, что на фоне развода сейчас смотрит на женщин постарше, и привел в пример певицу. Об этом он рассказал в интервью на «Реальной премии Music Box 2025».
«Взрослые женщины [мне] нравятся, 60 плюс. Вот Лолита моя подруга. Мне же 66 лет», — заявил телеведущий «Газете.Ru».
В сентябре 2025 года Дибров оформил развод со своей супругой Полиной после 16 лет брака. Разница в возрасте у них была почти 30 лет. Сейчас Полина увлеклась миллиардером Романом Товстиком. Дибров говорил, что развод стал него настоящим ударом,
У бывших супругов трое общих детей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. После разрыва отношений Полина покинула совместный дом, однако сняла особняк в том же коттеджном поселке: чтобы сыновья могли без затруднений общаться с обоими родителями.
У Товстика шестеро детей, младший из родился год назад. С супругой Еленой бизнесмен развелся.