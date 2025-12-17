Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дибров признался в симпатии к Лолите

Телеведущий Дмитрий Дибров признался в симпатии к Лолите. Он заявил, что на фоне развода сейчас смотрит на женщин постарше, и привел в пример певицу. Об этом он рассказал в интервью на «Реальной премии Music Box 2025».

Ведущий Дмитрий Дибров заявил, что ему нравятся женщины старше 60 лет.

Телеведущий Дмитрий Дибров признался в симпатии к Лолите. Он заявил, что на фоне развода сейчас смотрит на женщин постарше, и привел в пример певицу. Об этом он рассказал в интервью на «Реальной премии Music Box 2025».

«Взрослые женщины [мне] нравятся, 60 плюс. Вот Лолита моя подруга. Мне же 66 лет», — заявил телеведущий «Газете.Ru».

В сентябре 2025 года Дибров оформил развод со своей супругой Полиной после 16 лет брака. Разница в возрасте у них была почти 30 лет. Сейчас Полина увлеклась миллиардером Романом Товстиком. Дибров говорил, что развод стал него настоящим ударом,

У бывших супругов трое общих детей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. После разрыва отношений Полина покинула совместный дом, однако сняла особняк в том же коттеджном поселке: чтобы сыновья могли без затруднений общаться с обоими родителями.

У Товстика шестеро детей, младший из родился год назад. С супругой Еленой бизнесмен развелся.