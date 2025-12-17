Стоимость серебра поднялась до $67 за унцию и побила исторический рекорд

Стоимость серебра с поставкой в марте 2026 года на торговой площадке Comex достигла уровня, превышающего 67 долларов за одну тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Вечером в среду стоимость серебра поднялась до отметки 67,045 доллара, что на 5,88% выше предыдущего значения. Это позволило установить новый исторический максимум.
К 20:51 стоимость актива стабилизировалась на уровне 66,95 доллара, увеличившись на 5,73% по сравнению с предыдущими показателями.
При этом фьючерсный контракт на золото с поставкой в феврале 2026 года на Comex продемонстрировал рост на 0,89%, достигнув отметки в 4370,9 доллара.
