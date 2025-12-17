Ричмонд
Мишустин: самозапрет на оформление кредитов установили более 20 млн россиян

В РФ 800 тыс. граждан воспользовались самозапретом на выпуск новых SIM-карт, сообщил премьер-министр.

Источник: Аргументы и факты

Услугой самозапрета на оформление кредитов уже воспользовались свыше 20 миллионов человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Практически 800 тысяч человек установили самозапрет на оформление новых сим-карт. Свыше 20 миллионов — на получение потребительских займов», — сказал он, выступая на стратегической сессии «О борьбе с кибермошенничеством».

По словам главы российского кабмина, каждый месяц услугу оформляют более миллиона граждан.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что мошенники разработали новую схему, при которой убеждают граждан снять установленный самозапрет на получение кредитов.