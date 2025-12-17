Адвокат Свириденко: Долина освободит квартиру или заключит мировое соглашение

Деньги за квартиру Долиной ранее обязали вернуть Полине Лурье.
Певица Лариса Долина после решения Верховного суда России может освободить спорную квартиру в Москве либо попытаться урегулировать конфликт через мировое соглашение. Такой вариант развития событий озвучила адвокат покупателя жилья Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
«Сначала нужно получить решение суда. Если дойдет до такого конфликта и квартира не будет освобождена, тогда решение суда о выселении, тогда уже приставы будут работать. Тут два варианта возможны: либо она освободит квартиру, либо будет пытаться заключить мировое соглашение, потому что мировое соглашение и сейчас возможно заключить, но Полине нужна квартира», — сказала Свириденко, отвечая на вопрос ведущего, может ли Лурье уже находиться в квартире.
По словам адвоката, дальнейшие действия сторон будут зависеть от того, как именно будет исполняться решение Верховного суда. Свириденко отметила, что Лурье как законный собственник вправе рассчитывать на передачу ей квартиры, однако процедура может занять время. Юрист подчеркнула, что мировое соглашение возможно на любой стадии спора, если стороны договорятся об условиях, но позиция Лурье пока остается прежней — она намерена получить жилье.
Верховный суд РФ оставил за Полиной Лурье право собственности на квартиру Ларисы Долиной, признав за покупателем спорное жилье. В заседании прокурор настаивал на ином варианте: вернуть Лурье деньги, уплаченные за недвижимость, а квартиру сохранить в собственности Долиной. Суд эту позицию не поддержал.
Конфликт вокруг квартиры начался после того, как Хамовнический суд Москвы в конце марта удовлетворил иск Ларисы Долиной, которая оспаривала сделку купли-продажи жилья Лурье. Артистка заявляла, что стала жертвой мошенников и согласилась на продажу под влиянием заблуждения. Тогда суд прекратил право собственности Лурье и вновь зарегистрировал квартиру за Долиной. Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили это решение, однако адвокат Лурье обжаловала его в Верховном суде, который в итоге вернул покупательнице статус собственника.