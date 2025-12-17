Адвокат Свириденко: Долина освободит квартиру или заключит мировое соглашение

«Сначала нужно получить решение суда. Если дойдет до такого конфликта и квартира не будет освобождена, тогда решение суда о выселении, тогда уже приставы будут работать. Тут два варианта возможны: либо она освободит квартиру, либо будет пытаться заключить мировое соглашение, потому что мировое соглашение и сейчас возможно заключить, но Полине нужна квартира», — сказала Свириденко, отвечая на вопрос ведущего, может ли Лурье уже находиться в квартире.