«Поздравляем всех, это наша общая победа»: кто и как отреагировал на решение Верховного суда по делу Долиной

Зрители Первого канала также начали активно обсуждать конфликт между певицей и Полиной Лурье после выхода в эфир сюжета об этом деле. В комментарии под постом в telegram-канале один из пользователей написал: «если бы дело не стало резонансным, Верховный суд дал бы отписку. Это граждане нашей страны защитили себя и Полину. Если бы Долина сразу согласилась на выплаты, даже по частям, ее концерты проходили бы на ура. Общественное мнение в России оказалось важным».