«Поздравляем всех, это наша общая победа»: кто и как отреагировал на решение Верховного суда по делу Долиной

За Лурье закрепили право собственности над квартирой, которую продала Долина.
Верховный суд принял решение оставить право собственности по спорной квартире народной артистки России Ларисы Долиной за предпринимательницей Полиной Лурье. Женщина впервые публично отреагировала на решение суда, заявив, что воспринимает вердикт суда как личную победу и важную дату для своей семьи.
Популярные персоны и известные политики также прокомментировали решение Верховного суда РФ. Так актриса Яна Поплавская, выразила надежду, что с учетом нынешней позиции Верховного суда РФ региональные суды вынесут решения в пользу всех добросовестных приобретателей жилья, пострадавших от так называемой «схемы Долиной». Кто высказался о решении суда — в материале URA.RU.
«Тысячи семей, которые купили жилье в ипотеку».
Актриса Яна Поплавская предположила, что с учетом решения Верховного суда РФ региональные суды при похожих ситуациях вынесут решения в пользу всех добросовестных приобретателей жилья, пострадавших от так называемой «схемы Долиной». Речь идет о тысячах семей. «Это тысячи семей, которые купили жилье в ипотеку, на последние деньги, которым из-за обмана негде жить с детьми», — заявила Поплавская в своем telegram-канале.
«Достойное начало, считаю».
В комментарии журналистам положительно оценил деятельность председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова актер Станислав Садальский. «Хочу поздравить Краснова, это достойное начало, считаю, он уже укрепляет свои позиции, — заявил Садальский. — При нем была ликвидирована схема, от которой пострадали тысячи людей. Для вступления в новую должность это серьезный шаг, я искренне выражаю ему поддержку. Хотелось бы, чтобы судья, вынесшая неправомерное решение в Хамовниках, понесла наказание».
«Единственное верное решение».
Юрист Екатерина Гордон, которая внимательно следила за ходом резонансного дела, также прокомментировала решение суда в соцсетях. «Поздравляю всех, кто поддержал Лурье: без общественного резонанса ее защитник вряд ли смог бы добиться такого результата. Единственно правильным было решение вернуть Лурье квартиру», — заявила она. Гордон также отметила, что считает решение судьи Краснова ярким примером независимости Верховного суда.
«Станет уроком на всю жизнь».
Заслуженный артист России Юлиан (Юлиан Васин) заявил, что произошедшее станет для Ларисы Долиной уроком на всю жизнь. «Честно говоря, до сих пор не могу понять, как можно было обмануть известного и умного человека. Для меня история остается загадочной», — добавил он.
«Поздравляем всех, это наша общая победа».
К поздравлениям присоединилась и певица Вика Цыганова. В своем telegram-канале она отметила: «Поздравляем всех, это наша общая победа. Впервые под давлением общественности восторжествовала справедливость, и закон встал не на сторону гламурной жидкой “элитки”, а на сторону просто народа».
«Я сейчас заплачу от счастья!».
Особый восторг испытала певица Слава (Анастасия Сланевская), у которой из-за «эффекта Долиной» у нее сорвалась сделка по продаже квартиры. Исполнительница хита «Одиночество» обрадовалась решению суда. «Ребята, я сейчас заплачу от счастья! Ура, ура, ура! Справедливость восторжествовала», — заявила Слава в соцсетях.
«Двери моего большого дома всегда открыты для моих друзей».
Народный артист России Филипп Киркоров выразил готовность временно приютить Долину, лишившуюся квартиры в Хамовниках по решению Верховного суда. В разговоре с корреспондентом «Абзаца» он подчеркнул, что считает певицу своим наставником и напомнил о давних товарищеских отношениях. «Двери моего большого дома всегда открыты для моих друзей. Лариса Александровна — мой большой друг, учитель и гуру, с которым меня связывает почти 40-летняя дружба», — сказал артист.
«Она же не будет где-то под березкой сидеть».
Народный артист России Юрий Антонов заявил, что вряд ли согласился бы предоставить ей жилье как Киркоров. Он подчеркнул, что считает свое личное пространство неприкосновенным. «Я думаю, у нее достаточное количество жилплощади. Она же не будет где-то под березкой сидеть. Она умная женщина и сама разберется», — заявил он.
«Общественное возмущение и презрение сыграли главную роль».
Артист Никита Джигурда заявил, что удовлетворен исходом дела Полины Лурье. Он поздравил всех, кто поддерживал ее в этот период. По его словам, отмена Верховным судом «блатных» решений нижестоящих инстанций может стать отправной точкой для пересмотра всех судебных вердиктов, связанных с так называемым «эффектом Долиной-Кудельман». Он подчеркнул, что решающим фактором стали общественное негодование и выраженное людьми презрение. Принятое решение, как считает Джигурда, дает надежду на пресечение произвола в судебной системе.
«Встретили аплодисментами».
Участники круглого стола в Госдуме по актуальным проблемам сделок с недвижимостью встретили аплодисментами решение Верховного суда РФ по резонансному делу Долиной, сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «“Справедливая Россия” пригласила меня, депутатов от “Единой России”, адвокатов, нотариусов, риелторов на круглый стол, где обсуждались предложения… И как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты», — отметил он во время беседы с журналистами.
Как отреагировали россияне.
В соцсетях пользователи предлагают чуть ли не объявить происходящее общенациональным праздником. Так, например, пользователь с ником BOMBALELO пишет: «наконец-то поставили старую в угол». Сергей Краснов же призывает, как можно скорее «выселить бабку».
Пользователь с ником Di, в свою очередь, считает, что в такой ситуации Ларисе Долиной стоило бы «на коленях извиниться еще перед тремя тысячами семей». Мария В. называла происходящее «наконец-то состоявшейся победой народа над властью и деньгами». Mila с иронией призвала Долину «бежать за коробками». Пользователь Екатерина Титова шутит: «скоро Полина станет квартирной феей!».
Зрители Первого канала также начали активно обсуждать конфликт между певицей и Полиной Лурье после выхода в эфир сюжета об этом деле. В комментарии под постом в telegram-канале один из пользователей написал: «если бы дело не стало резонансным, Верховный суд дал бы отписку. Это граждане нашей страны защитили себя и Полину. Если бы Долина сразу согласилась на выплаты, даже по частям, ее концерты проходили бы на ура. Общественное мнение в России оказалось важным».
В обсуждениях во «ВКонтакте» и на Rutube пользователи пишут, что «в нашей судебной системе еще есть справедливость». При этом другие комментаторы поддерживают Ларису Долину и призывают «не подпускать» Полину Лурье к спорной квартире. Часть зрителей помимо самого решения Верховного суда также прокомментировали внешний вид Лурье на заседании, высказав недовольство ее одеждой: «Оделась на суд неприлично», «могла уважить народ, прийти в суд в костюме или блузке. А то оделась как уличная, будто в бар пить пришла, а не в суд эта покупательница Лурье».