Минцифры планирует в 2026 году создать базу IMEI мобильных устройств

Для противодействия этому российские власти уже приняли несколько мер. Одной из них является отключение мобильного интернета в регионах, подвергаемых налетам. Впервые такие ограничения начали массово применять в мае, а уже к августу Минцифры создало так называемый «белый список»: перечень сайтов и сервисов, доступных даже при отключении интернета. В него включили службы заказа такси и доставки, мессенджер MAX, карты, сайты государственных служб, СМИ (в том числе «Газету.Ru») и другие ресурсы. Этот список регулярно расширяется.