Поиски пропавшей 17-летней девочки из Уфы внезапно свернули: волонтеры рассказали, что с ней

Поиски 17-летней девочки, пропавшей в Уфе, успешно завершены. Как сообщили активисты организации «Поиск детей — Башкортостан», ее обнаружили живой.
Ранее сегодня волонтеры объявили о начале поисков. Недавно в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано радостное сообщение о том, что девочка найдена.
Точное место, где находилась пропавшая, и обстоятельства ее исчезновения не уточняются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.