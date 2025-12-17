Стали известны страны, которые будут популярны у российских туристов в 2026 году

Тем временем RT рассказал, что в последнее время путешественники стали чаще выбирать организованный туризм. По словам специалистов, путешествие в одиночку не дешевле организованного, потому что граждане считают только затраты на дорогу и проживание, но не учитывают сопутствующие расходы.