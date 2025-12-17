Ричмонд
Стали известны страны, которые будут популярны у российских туристов в 2026 году

Турэксперт Лисина: в 2026 году российские туристы будут выбирать Оман и Бахрейн.

Источник: Комсомольская правда

В следующем году популярностью у российских туристов будут пользоваться Оман, Бахрейн, Катар и другие направления, ранее казавшиеся экзотикой. Таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась турэксперт Ольга Лисина.

— Катар и Саудовская Аравия вошли в список направлений, которые будут пользоваться спросом у россиян в 2026 году. В список еще вошли Оман, Бахрейн, Марокко и Узбекистан, — сообщает издание со ссылкой на собеседницу.

Среди популярных у россиян стран специалист также назвала Китай. А среди направлений внутри РФ — Камчатку и Мурманск.

Тем временем RT рассказал, что в последнее время путешественники стали чаще выбирать организованный туризм. По словам специалистов, путешествие в одиночку не дешевле организованного, потому что граждане считают только затраты на дорогу и проживание, но не учитывают сопутствующие расходы.

Кстати, Москва и Санкт-Петербург остаются самыми популярными направлениями для внутреннего туризма на Новый год.