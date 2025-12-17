Reuters: Трамп пока не принял решение по новым санкциям против России

Президент США Дональд Трамп на данный момент не принял решений о введении новых санкций против России. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в агентстве Reuters со ссылкой на Белый дом.
— Трамп пока не принял никаких новых решений относительно новых санкций против России, — говорится в материале.
Американский чиновник прокомментировал сообщения Bloomberg о новых ограничениях. Он отметил, что «задача ведомств — подготовить варианты действий для президента», передает агентство.
Ранее в Bloomberg утверждали, что Соединенные Штаты готовят новые санкции против российской энергетики в случае, если мирная сделка по Украине, по которой ведутся переговоры, не будет заключена.
17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает о соответствующих планах Вашингтона. По словам представителя Кремля, любые санкции способны нанести серьезный вред налаживанию отношений между двумя государствами.
В декабре этого года Европейский союз впервые ввел санкции в отношении гражданина США — им стал экс-помощник шерифа Джон Марк Дуган. Мужчина имеет два гражданства — российское и американское.