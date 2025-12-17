Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС запретил водителям без большого пальца управлять машинами на «механике»

Водителям, у которых отсутствует большой палец на правой руке, запрещено управлять автомобилями с механической коробкой передач. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда (ВС).

Водителям, у которых отсутствует большой палец на правой руке, запрещено управлять автомобилями с механической коробкой передач. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда (ВС).

Житель Красноярского края, которому было отказано в выдаче справки для получения водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке, обратился с просьбой признать незаконным соответствующий пункт в списке медицинских показаний для управления транспортными средствами.

В документе указано, что гражданин, у которого отсутствуют две фаланги большого пальца на руке, может управлять только автомобилем с автоматической трансмиссией.

Верховный суд отклонил иск мужчины. Как отметили в пресс-службе, нормы, содержащиеся в списке, направлены на обеспечение безопасности на дорогах.

В ноябре ВС утвердил запрет на управление транспортным средством после употребления катинонов. Их нашла экспертиза в крови водителя, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на один год и девять месяцев из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.