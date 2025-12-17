ВС запретил водителям без большого пальца управлять машинами на «механике»

В ноябре ВС утвердил запрет на управление транспортным средством после употребления катинонов. Их нашла экспертиза в крови водителя, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на один год и девять месяцев из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.