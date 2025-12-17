ВС запретил водителям без большого пальца управлять машинами на «механике»

Водителям, у которых отсутствует большой палец на правой руке, запрещено управлять автомобилями с механической коробкой передач. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда (ВС).
Житель Красноярского края, которому было отказано в выдаче справки для получения водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке, обратился с просьбой признать незаконным соответствующий пункт в списке медицинских показаний для управления транспортными средствами.
В документе указано, что гражданин, у которого отсутствуют две фаланги большого пальца на руке, может управлять только автомобилем с автоматической трансмиссией.
Верховный суд отклонил иск мужчины. Как отметили в пресс-службе, нормы, содержащиеся в списке, направлены на обеспечение безопасности на дорогах.
В ноябре ВС утвердил запрет на управление транспортным средством после употребления катинонов. Их нашла экспертиза в крови водителя, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на один год и девять месяцев из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.