Курганское «Зауралье» разгромило тульский АКМ со счетом 6:1

Исход встречи фактически определился уже в стартовом отрезке: в концовке первого периода «Зауралье» дважды поразило ворота соперника. Во втором периоде курганская команда продолжила действовать результативно и довела преимущество до 3:0. Единственную шайбу АКМ на 35-й минуте матча забросил Тимур Шарифьянов. Вскоре «Зауралье» восстановило комфортный отрыв, а за шесть секунд до второго перерыва реализовало двойное численное большинство, установив счет 5:1. В заключительном периоде гости отличились еще раз, доведя итоговый результат до 6:1.