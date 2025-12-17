Курганское «Зауралье» разгромило тульский АКМ со счетом 6:1

«Зауралье» уверенно обыграло АКМ в чемпионате ВХЛ.
Курганское «Зауралье» одержало крупную победу над тульским АКМ в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Хозяева льда уверенно разгромили соперника со счетом 6:1.
«Качественно сыграли в атаке, забили свои моменты, грамотно отработали в обороне. Одержали ярчайшую победу в заключительном в календарном году домашнем матче», — комментирует победу ХК «Зауралья».
Исход встречи фактически определился уже в стартовом отрезке: в концовке первого периода «Зауралье» дважды поразило ворота соперника. Во втором периоде курганская команда продолжила действовать результативно и довела преимущество до 3:0. Единственную шайбу АКМ на 35-й минуте матча забросил Тимур Шарифьянов. Вскоре «Зауралье» восстановило комфортный отрыв, а за шесть секунд до второго перерыва реализовало двойное численное большинство, установив счет 5:1. В заключительном периоде гости отличились еще раз, доведя итоговый результат до 6:1.
После этого поражения АКМ занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. «Зауралье» с 39 очками располагается строкой выше. Свой следующий матч тульская команда проведет 19 декабря в Омске, где встретится с местными «Крыльями».