В мессенджере MAX запущен ИИ-собеседник на языке коренных народов ХМАО

ИИ-собеседник способен вести осмысленные диалоги на мансийском языке, формировать переводы с мансийского на русский язык и обратно. Также он позволяет узнавать последние новости в регионе на языке КМНС и писать сказки с учетом истории и культуры народа манси. Запуск сервиса направлен на сохранение культурного наследия Югры.