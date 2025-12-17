Ричмонд
В мессенджере MAX запущен ИИ-собеседник на языке коренных народов ХМАО

В отечественном мессенджере МАХ начал работу сервис на основе искусственного интеллекта. Он представляет собой собеседника, общающегося на языке народов манси. Об этом сообщили в окружном департаменте информтехнологий.

ИИ-собеседник в мессенджере может вести диалог на языке манси.

«В цифровой экосистеме МАХ начал работу новый сервис — ИИ-собеседник мансийского языка, созданный на основе технологий искусственного интеллекта. Разработка знаменует собой важный шаг в применении передовых цифровых решений для сохранения языкового наследия коренных малочисленных народов», — сообщается в telegram-канале департамента Югры.

ИИ-собеседник способен вести осмысленные диалоги на мансийском языке, формировать переводы с мансийского на русский язык и обратно. Также он позволяет узнавать последние новости в регионе на языке КМНС и писать сказки с учетом истории и культуры народа манси. Запуск сервиса направлен на сохранение культурного наследия Югры.