В Ростовской области рассказали о строительстве водовода в Мясниковском районе

В Мясниковском районе Ростовской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется строительство нового водопровода. О ходе работ рассказали в управлении информационной политики донского правительства.
Протяженность водопровода превысит 18 км. Он обеспечит водой жителей села Большие Салы. Также в перспективе планируется подключение хуторов Красный Крым (включая Султан Салы) и Ленинакан.
Инфраструктурный проект включает и другие важные объекты. Например, в селе Большие Салы намерены создать новую насосную станцию с двумя группами насосов. Одна группа будет подавать воду для самого села. Вторая группа предназначена для перспективной подачи воды в соседнее село Несветай.
Кроме того, планируется установка двух резервуаров для чистой воды. Объем каждого резервуара составит 2500 кубических метров.
Работы стартовали в середине 2024 года. Ранее строители сделали траншеи, подготовили основание под колодцы, уложили первые километры трубопровода, а также начали устройство резервуара для чистой воды и возведение фундамента административного здания. На площадке ежедневно трудятся 38 человек, задействовали 14 единиц техники.
— Строительство нового водопровода — важная часть регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и значительный шаг вперед, который улучшит жизнь более чем 4,6 тысячам жителей села Большие Салы. Проект создаст предпосылки для развития соседних населенных пунктов. Финансирование планируется из федерального, областного и муниципального бюджетов, — прокомментировал заместитель губернатора Владимир Ревенко.
