В Ростовской области рассказали о строительстве водовода в Мясниковском районе

Инфраструктурный проект включает и другие важные объекты. Например, в селе Большие Салы намерены создать новую насосную станцию с двумя группами насосов. Одна группа будет подавать воду для самого села. Вторая группа предназначена для перспективной подачи воды в соседнее село Несветай.