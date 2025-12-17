Депутат Драпеко раскритиковала призыв признать Нагиева иноагентом

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко выступила против признания иностранным агентом актера Дмитрия Нагиева, который ранее высказался об усталости от военных фильмов.
— Валерьянку пусть пьют. И участники СВО (обратившиеся к депутату из-за слов Нагиева — прим. «ВМ»), и депутат. Я против, — передает слова политика Lenta.ru.
Во время общения с журналистами артист сказал, что популярность картины «Елки-12» связана с тем, что сейчас выходит «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет», а серия дарит образ «мирной счастливой жизни». В связи с этим высказыванием депутат Курской областной думы от «Единой России» Дмитрий Гулиев обратился в Минюст и Минкульт. По словам парламентария, к нему поступают обращения от жителей Курской области, включая участников СВО, которых якобы обеспокоили эти высказывания.
Ранее директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов призвал проверить актрису Варвару Шмыкову на наличие признаков деятельности иностранного агента. Основанием послужили публичные выступления артистки против СВО и возможная финансовая поддержка из-за границы.