Обогреть и успокоить. Красный Крест развернул пункт помощи у пострадавшего из-за взрыва дома в Гомеле

«Да, к сожалению, сегодня мы принимаем участие не в учениях. Возникла реальная ситуация, требующая нашей помощи. У нас отработана связь и взаимодействие со всеми службами. Как только произошла эта ситуация, нам позвонили спасатели и сообщили о том, что нужна наша помощь. Мы оперативно приехали и разложили палатку. Наша основная задача — предоставить людям элементарное: дать обогрев, горячее питание при необходимости. Также готовы оказывать психосоциальную поддержку. Здесь на месте работает команда реагирования на ЧС, волонтеры и сотрудники Красного Креста — все обученные квалифицированные специалисты с дипломами, которые имеют право оказывать психосоциальную поддержку», — пояснила она.