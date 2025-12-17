Обогреть и успокоить. Красный Крест развернул пункт помощи у пострадавшего из-за взрыва дома в Гомеле

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Красный Крест развернул мобильный пункт помощи у пострадавшего из-за взрыва газовоздушной смеси дома в Гомеле. Об оказываемой людям поддержке рассказала заместитель председателя областной организации Белорусского Красного Креста Олеся Костюк, передает корреспондент БЕЛТА.
«Да, к сожалению, сегодня мы принимаем участие не в учениях. Возникла реальная ситуация, требующая нашей помощи. У нас отработана связь и взаимодействие со всеми службами. Как только произошла эта ситуация, нам позвонили спасатели и сообщили о том, что нужна наша помощь. Мы оперативно приехали и разложили палатку. Наша основная задача — предоставить людям элементарное: дать обогрев, горячее питание при необходимости. Также готовы оказывать психосоциальную поддержку. Здесь на месте работает команда реагирования на ЧС, волонтеры и сотрудники Красного Креста — все обученные квалифицированные специалисты с дипломами, которые имеют право оказывать психосоциальную поддержку», — пояснила она.
Моральная поддержка в сложившейся ситуации не менее важна, чем материальная. «Мы разговаривали с людьми, которым предстояло отселение. Обращались к нам и люди из соседних подъездов и домов. Что и говорить, для людей это чрезвычайная ситуация», — отметила Олеся Костюк.
В теплой палатке в этот декабрьский день и вечер тепло. Каждому предлагают горячий чай, печенье, бутерброды, а кому-то важна просто поддержка, доброе слово.
«Да, многих жителей этого подъезда забрали родственники, а кого-то разместили в гостинице. Для людей, которые были отселены, мы подготовили гигиенические наборы. Есть в запасе и одеяла, их тоже готовы предоставить по необходимости. Уточняем другие потребности людей», — отметила заместитель председателя областной организации.
В кратчайшие сроки укомплектованы и переданы наборы тем, кто разместился в гостинице. Полотенце, зубная паста и щетка, туалетная бумага, вода и другие принадлежности доставлены людям, которые не смогли забрать из своих квартир элементарные предметы домашнего обихода.
Продолжается дежурство волонтеров и сотрудников Белорусского Красного Креста во дворе многоэтажки. «Мы будем оставаться здесь до тех пор, пока нужна наша помощь», — заключила Олеся Костюк.
Как сообщалось, сегодня в Гомеле на улице Косарева обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. Предварительно сообщается, что обрушение произошло при взрыве газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. -0-
