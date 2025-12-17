Подробно описывала детали: Полина Лурье рассказала, как проходили просмотры квартиры Долиной

Полина Лурье, покупательница квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной, рассказала, как проходил просмотр квартиры певицы. Об этом она рассказал в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.
По ее словам, первый просмотр квартиры проходил без участия певицы, а на втором они находились вместе.
«Она очень подробно рассказывала про детали квартиры, дома, про район», — рассказала Лурье.
Также Лурье отметила, что выбирала квартиру по принципу близости к дому, месту работы и школе для детей.
«Я выбирала районы, из которых мне было бы удобно добираться до школы, до работы, чтобы рядом был парк, было где погулять с детьми», — добавила она.
Ранее сайт KP.RU писал, что 16 декабря Верховный суд признал право собственности на спорную недвижимость за Лурье, удовлетворив ее жалобу. Ее адвокат Светлана Свириденко отметила, что встречные требования ее клиентки к Долиной, касающиеся выселения, будут рассмотрены повторно.