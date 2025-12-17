Бывший зять Шойгу женился на чемпионке по бальным танцам

Алексей Столяров расписался с Верой Бондаревой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/stoliarovaleksey.
Торжественная регистрация состоялась в Грибоедовском загсе Москвы в узком кругу родных и друзей. Летом 2024 года, он подтвердил свой роман — с чемпионкой мира по бальным танцам Бондаревой. Их отношения развивались очень быстро, и уже весной 2025 года Алексей сделал возлюбленной предложение о замужестве.
В августе 2023 года блогер Алексей Столяров сообщил о своём разрыве с Ксенией Шойгу, дочерью экс-министра обороны РФ. Ксения Шойгу родила ребёнка от фитнес-блогера, пара объявила о помолвке весной того же года, однако официально брак так и не был зарегистрирован, и впоследствии их отношения прекратились.
Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор официально оформил брак с Ди Девлин, своей давней подругой. Церемония, оставшаяся вне публичного внимания, прошла 12 декабря в одной из церквей Ватикана в присутствии лишь самых близких людей. Предложение руки и сердца Макгрегор сделал ещё в 2020 году, однако бракосочетание по неизвестным причинам откладывалось на протяжении нескольких лет,
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.