Бывший зять Шойгу женился на чемпионке по бальным танцам

Блогер Алексей Столяров узаконил свои отношения с чемпионкой мира по бальным танцам Верой Бондаревой. Об этом спортивный блогер сообщил в своём аккаунте в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Алексей Столяров расписался с Верой Бондаревой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/stoliarovaleksey.

Торжественная регистрация состоялась в Грибоедовском загсе Москвы в узком кругу родных и друзей. Летом 2024 года, он подтвердил свой роман — с чемпионкой мира по бальным танцам Бондаревой. Их отношения развивались очень быстро, и уже весной 2025 года Алексей сделал возлюбленной предложение о замужестве.

В августе 2023 года блогер Алексей Столяров сообщил о своём разрыве с Ксенией Шойгу, дочерью экс-министра обороны РФ. Ксения Шойгу родила ребёнка от фитнес-блогера, пара объявила о помолвке весной того же года, однако официально брак так и не был зарегистрирован, и впоследствии их отношения прекратились.

Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор официально оформил брак с Ди Девлин, своей давней подругой. Церемония, оставшаяся вне публичного внимания, прошла 12 декабря в одной из церквей Ватикана в присутствии лишь самых близких людей. Предложение руки и сердца Макгрегор сделал ещё в 2020 году, однако бракосочетание по неизвестным причинам откладывалось на протяжении нескольких лет,

