Бывший зять Шойгу женился на чемпионке по бальным танцам

В августе 2023 года блогер Алексей Столяров сообщил о своём разрыве с Ксенией Шойгу, дочерью экс-министра обороны РФ. Ксения Шойгу родила ребёнка от фитнес-блогера, пара объявила о помолвке весной того же года, однако официально брак так и не был зарегистрирован, и впоследствии их отношения прекратились.