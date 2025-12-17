Аромасвечи, боль и слезы: врач предупредила любителей новогодних запахов об опасности

Попутка создать новогоднее настроение с помощь искусственных запахов может обернуться проблемами со здоровьем. Речь идет об аромасвечах, аэрозолях и других подобных средствах, об этом сообщила «РИАМО» врач Александра Филева.
— Синтетические ароматизаторы, свечи и аэрозоли с запахом мандарина, хвои или корицы могут представлять риск для людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей. Проявляться такие состояния могут першением в горле, приступами сухого кашля, головной болью, заложенностью носа, слезотечением, — заявила медик.
Доктор уточнила, что особенно опасны продукты с интенсивным и стойким запахом, а также длительное нахождение в помещении рядом с ними.
Ранее «Москва 24» перечислила опасные вещества, которые выделяют многие аромасвечи. Среди них — угарный газ, оксид озона, диоксид серы, бензол, фталаты и формальдегид.
По данным Life.ru, парафиновые свечи являются наиболее распространёнными и изготавливаются из продуктов переработки нефти. Из-за неполного сгорания компонентов парафина и продуктов его окисления, считаются самыми небезопасными.