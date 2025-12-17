Ричмонд
Депутат Драпеко выступила резко против признания Нагиева иностранным агентом

Депутат Госдумы Елена Драпеко резко выступила против идеи признать актёра Дмитрия Нагиева иностранным агентом. Об этом она заявила в интервью, комментируя реакцию на слова артиста об усталости от военного кино.

Источник: Life.ru

«Валерьянку пусть пьют. И участники СВО [обратившиеся к депутату из-за слов Нагиева], и депутат. Я против», — подчеркнула политик в разговоре с «Лентой.ру».

Поводом для требования о признании иностранным агентом стали слова Нагиева на премьере фильма «Ёлки-12», где он связал успех ленты со счастливым сюжетом, противопоставив его усталости от множества военных фильмов. Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев, инициировавший обращение в Минюст и Минкульт, также напомнил, что актёр много времени проводит за границей, не высказывался в поддержку СВО, а в 2022 году критиковал власти и публиковал провокационный контент. По словам депутата, к нему обратились возмущённые жители региона, что и стало причиной для его запросов.

