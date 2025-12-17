Спасатели Минского ОСВОДа используют высокотехнологичную лодку, способную передвигаться по льду

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая лодка в пользовании Минской городской организации ОСВОД может перемещаться по льду для спасения людей. Об этом на пресс-конференции рассказала специалист по связям с общественностью Минской городской организации ОСВОД Анна Новикова, передает корреспондент БЕЛТА.
Для повышения эффективности работы в зимний период организацией приобретена современная лодка. «Это новое высокотехнологичное судно на воздушной подушке. Оно способно передвигаться как по открытой воде, так и по ледяному покрову водоема. Благодаря своей технике лодка может оперативно доставлять спасателей к месту происшествия даже в самых сложных погодных условиях», — пояснила эксперт.
В Беларуси в этом году число утонувших снизилось на четверть, спасены более 200 человек Число утонувших в Минской области удалось снизить в этом году на 30%
В Минске с начала 2025 года спасено 25 человек. Для обеспечения безопасности граждан на воде в штатном режиме работали восемь спасательных станций и оперативно-поисковая группа. «Однако в городе Минске сохраняется проблема утопления пожилых людей и людей среднего возраста в ваннах. Хотелось бы попросить детей внимательно наблюдать за своими родственниками, особенно пенсионерами», — поделилась спикер.
В начале спасательного сезона 2025 года открылся новый пост на пляже № 9 Заславского водохранилища. На всех пляжах установили наблюдательные вышки, что позволило оперативнее реагировать на внештатные ситуации. Также для обеспечения безопасности граждан на воде был разработан график рейдов ОСВОД, ГУВД Мингорисполкома, МЧС. Особо контролировались запрещенные места для купания.
Информация о мерах безопасности на воде размещается в родительских и учительских чатах, на сайте и в социальных сетях организации. Проводится выступление на телевидении, на радио, в организациях, в учебных заведениях.
Вовлечению молодежи способствовало открытие клуба «Юный спасатель ОСВОД» в гимназиях № 41 и № 42. «Главная их задача — это обучение пользованию спасательными средствами, действиям на случай чрезвычайной ситуации на водоемах и также оказание медицинской помощи пострадавшим, вовлечение в совместную профилактическую работу», — уточнила Анна Новикова.
Кроме этого, в период купального сезона успешно была реализована совместная республиканская акция ОСВОД и БРСМ «Один день с ОСВОД». Учащаяся молодежь могла прийти на спасательные станции и познакомиться с работой сотрудников. -0-