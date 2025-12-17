Спасатели Минского ОСВОДа используют высокотехнологичную лодку, способную передвигаться по льду

В Минске с начала 2025 года спасено 25 человек. Для обеспечения безопасности граждан на воде в штатном режиме работали восемь спасательных станций и оперативно-поисковая группа. «Однако в городе Минске сохраняется проблема утопления пожилых людей и людей среднего возраста в ваннах. Хотелось бы попросить детей внимательно наблюдать за своими родственниками, особенно пенсионерами», — поделилась спикер.