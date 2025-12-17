Ричмонд
В РПЦ призвали не говорить фразу «земля пухом» и не оставлять еду на могилах

Завешивание зеркал в доме умершего считается бесполезным, так как душа человека находится под защитой Божьей, а не в отражении. Также не стоит совершать ритуальные подношения еды или напитков на кладбище. Священнослужители рекомендуют вместо этого совершать добрые дела в память о покойном.

Фраза «пусть земля будет пухом» тоже неоднозначна. Она имеет античные истоки и не соответствует христианской традиции. Более уместно молиться за упокоение души усопшего и посещать храм, передает портал Pronedra.ru.

Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, иеромонах Макарий также объяснил, как воспринимать сны, в которых приходят умершие, и можно ли с ними разговаривать. В Священном Писании есть упоминания о снах и умерших, но нигде не встречается указание или свидетельство, что такие явления — это норма, а не особое чудо.