Бывший зять Шойгу Столяров тайно женился в Москве

Блогер, бывший муж дочери экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксении, Алексей Столяров женился на своей возлюбленной, чемпионке по бальным танцам Вере Бондаревой. Об этом в среду, 17 декабря, мужчина поделился в своих социальных сетях, прикрепив фотографию своего костюма.
— Сегодня очень важный день, — написал Столяров в своем Telegram-канале.
По информации издания Super, пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
Блогер в марте 2025 года сделал предложение Бондаревой. Он устроил сюрприз возлюбленной на стадионе ВТБ Арена. Спортсмен встал перед девушкой на одно колено и подарил кольцо. А потом для пары исполнила песню певица Мари Краймбрери.
