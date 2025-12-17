Бывший зять Шойгу Столяров тайно женился в Москве

Летом этого года актриса Агата Муцениеце вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу. Торжество состоялось 25 августа. Для влюбленных это символичная дата — в этот день, как говорят, год назад у них прошло первое свидание, а три года назад в этот же день бывший муж артистки, актер Павел Прилучный, женился на своей новой избраннице Зепюр Брутян. История любви Муцениеце и Дранги — в материале «Вечерней Москвы».