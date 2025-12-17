Ричмонд
Бывший зять Шойгу Столяров тайно женился в Москве

Блогер, бывший муж дочери экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксении, Алексей Столяров женился на своей возлюбленной, чемпионке по бальным танцам Вере Бондаревой. Об этом в среду, 17 декабря, мужчина поделился в своих социальных сетях, прикрепив фотографию своего костюма.

— Сегодня очень важный день, — написал Столяров в своем Telegram-канале.

По информации издания Super, пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Блогер в марте 2025 года сделал предложение Бондаревой. Он устроил сюрприз возлюбленной на стадионе ВТБ Арена. Спортсмен встал перед девушкой на одно колено и подарил кольцо. А потом для пары исполнила песню певица Мари Краймбрери.

Летом этого года актриса Агата Муцениеце вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу. Торжество состоялось 25 августа. Для влюбленных это символичная дата — в этот день, как говорят, год назад у них прошло первое свидание, а три года назад в этот же день бывший муж артистки, актер Павел Прилучный, женился на своей новой избраннице Зепюр Брутян. История любви Муцениеце и Дранги — в материале «Вечерней Москвы».

