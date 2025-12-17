Эндокринолог рассказала, как еда влияет на гормональный фон

Ранее 360.ru рассказал, что зимой рацион должен быть насыщен питательными веществами. Орехи и сухофрукты — отличный источник витаминов, минералов и растительных масел. Особенно полезны кедровые орехи, кунжут и миндаль, которые можно использовать для приготовления домашних паст, таких как урбеч или хумус.