Эндокринолог рассказала, как еда влияет на гормональный фон

Эндокринолог Островская: обезжиренная диета может вызвать гормональный сбой.

Источник: Комсомольская правда

Рацион питания напрямую влияет на состояние гормонального фона организма, об этом в разговоре с aif.ru сообщила врач-эндокринолог Ирина Островская.

— Полностью обезжиренная диета может нарушить синтез половых гормонов. Полезные жиры — это, в первую очередь, оливковое масло, авокадо. А также в умеренных количествах — яйца, сливочное масло. Это сырье для синтеза гормонов, — цитирует издание медика.

Кроме того, главный регулятор половых гормонов — это клетчатка. Получать ее с пищей можно из овощей, фруктов, цельных злаков и бобовых, добавила врач.

Ранее 360.ru рассказал, что зимой рацион должен быть насыщен питательными веществами. Орехи и сухофрукты — отличный источник витаминов, минералов и растительных масел. Особенно полезны кедровые орехи, кунжут и миндаль, которые можно использовать для приготовления домашних паст, таких как урбеч или хумус.

Не стоит забывать о мясных блюдах — холодец, сало и бекон содержат коллаген, витамин D и витамины группы B, повышающие устойчивость к холоду и стрессу.