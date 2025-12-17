Смена погоды влияет на эмоциональное состояние человека: как это происходит

Резкие изменения погоды могут заставить наш мозг воспринимать мир вокруг как угрозу. К такому выводу пришел терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Постньюс».
Специалист пояснил, что в межсезонье организм испытывает сильный стресс из-за необходимости адаптироваться. Невозможность увидеть причину перемен лишь усиливает это состояние, что негативно сказывается на нервной системе.
Подобная нагрузка часто приводит к скачкам давления, повышенной тревожности и постоянной сонливости. Кондрахин отметил, что бороться с этим можно с помощью правильного питания.
Он рекомендует включить в рацион жирную рыбу, цитрусовые и не пропускать плотный завтрак. По словам врача, эфирные масла цитрусовых обладают успокаивающим и антистрессовым действием.
Напомним, что ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о серии магнитных бурь. Они начались 11 декабря 2025 года после того, как плазменный выброс от Солнца достиг Земли.