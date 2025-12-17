Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смена погоды влияет на эмоциональное состояние человека: как это происходит

Терапевт Кондрахин: При смене погоды мозг видит все окружающее враждебным.

Источник: Комсомольская правда

Резкие изменения погоды могут заставить наш мозг воспринимать мир вокруг как угрозу. К такому выводу пришел терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Постньюс».

Специалист пояснил, что в межсезонье организм испытывает сильный стресс из-за необходимости адаптироваться. Невозможность увидеть причину перемен лишь усиливает это состояние, что негативно сказывается на нервной системе.

Подобная нагрузка часто приводит к скачкам давления, повышенной тревожности и постоянной сонливости. Кондрахин отметил, что бороться с этим можно с помощью правильного питания.

Он рекомендует включить в рацион жирную рыбу, цитрусовые и не пропускать плотный завтрак. По словам врача, эфирные масла цитрусовых обладают успокаивающим и антистрессовым действием.

Напомним, что ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о серии магнитных бурь. Они начались 11 декабря 2025 года после того, как плазменный выброс от Солнца достиг Земли.