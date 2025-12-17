Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели продолжают работать на месте взрыва газа в гомельской многоэтажке

Работники МЧС осуществляют дежурство, обеспечивая пожарную безопасность при проведении сварочных работ строительными организациями.

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели продолжают работать на месте происшествия в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Волновым ударом от взрыва в гомельской многоэтажке задело соседний детский сад, дом и машины.

Работники МЧС осуществляют дежурство, обеспечивая пожарную безопасность при проведении сварочных работ строительными организациями.

Задействован коленчатый подъемник МЧС. Спасатели также обеспечивают освещение при помощи переносных прожекторов.

Сегодня в Гомеле на улице Косарева обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. Предварительно сообщается, что обрушение произошло при взрыве газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. -0-Фото Сергея Холодилина.