Спасатели продолжают работать на месте взрыва газа в гомельской многоэтажке

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели продолжают работать на месте происшествия в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Волновым ударом от взрыва в гомельской многоэтажке задело соседний детский сад, дом и машины.
Работники МЧС осуществляют дежурство, обеспечивая пожарную безопасность при проведении сварочных работ строительными организациями.
Задействован коленчатый подъемник МЧС. Спасатели также обеспечивают освещение при помощи переносных прожекторов.
Сегодня в Гомеле на улице Косарева обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. Предварительно сообщается, что обрушение произошло при взрыве газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. -0-Фото Сергея Холодилина.