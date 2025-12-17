Спасатели продолжают работать на месте взрыва газа в гомельской многоэтажке

Сегодня в Гомеле на улице Косарева обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. Предварительно сообщается, что обрушение произошло при взрыве газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. -0-Фото Сергея Холодилина.