Нефть плюс лен — равно искусство. НЦСИ представил выставку Кирилла Михаленко «Petroleum»

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре современных искусств прошло открытие персональной выставки Кирилла Михаленко «Petroleum» передает корреспондент БЕЛТА.
На выставке представлена серия из 20 работ художника. Все картины объединены общей тематикой и нарисованы с помощью нефти и нефтеперерабатывающих продуктов.
В жизни Кирилла Михаленко нефть была всегда рядом, ведь он родился в Речице — нефтеперерабатывающем городе, а вся его семья непосредственно связана с этим направлением. Автор подробно рассказал о процессе создания работ: «Сначала я делаю эскиз, нахожу композицию: асимметрию, симметрию, пятна, а после перехожу на холст. Нефть или нефтепродукт наносятся на конструкцию из деревянного подрамника и льна. Постепенно добиваюсь эффекта, которого хочу, для этого направляю нефть: разливаю и помогаю ей расположиться в правильной стороне, как это необходимо по моему эскизу. Позже даю ей высохнуть».
Художник отметил, что работать с нефтью очень сложно. «Даже через месяц высыхания запах все равно остается, но уже не такой яркий. При создании картин использую респиратор, к тому же у меня есть большое помещение, в котором я создаю картины. В мире всего около четырех художников, которые пишут с помощью нефти. Все, что можно рассмотреть на произведениях, — лишь абстракция, каждый видит то, что он хочет», — отметил создатель серии.
Заместитель директора по творческой работе НЦСИ Олеся Иноземцева подчеркнула, что центр оказывает молодым художникам помощь и обеспечивает старт. «В работах сочетается контраст традиционного белорусского материала льна и нефти — то, что обычно нам не присуще, хоть и есть в стране», — обратила внимание она.
Куратор выставки и художник Максим Петруль добавил, что проект зародился больше года назад. «Мы много рассуждали о том, что есть естественно и противоестественно. Я, как последователь максимализма, говорил о том, что естественность и энергия есть во всем. В ходе нашей беседы мы пришли к консенсусу и решили не брать видимое, а взять субстанцию — нефть, двигатель энергии. А ведь все в мире энергия! Мы использовали то вещество, которое запускает все процессы в современном мире, и решили использовать его в пространстве художественного произведения, поэкспериментировать», — пояснил куратор.
Экспозиция будет работать до 1 февраля 2026 года. -0-