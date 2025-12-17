Нефть плюс лен — равно искусство. НЦСИ представил выставку Кирилла Михаленко «Petroleum»

Куратор выставки и художник Максим Петруль добавил, что проект зародился больше года назад. «Мы много рассуждали о том, что есть естественно и противоестественно. Я, как последователь максимализма, говорил о том, что естественность и энергия есть во всем. В ходе нашей беседы мы пришли к консенсусу и решили не брать видимое, а взять субстанцию — нефть, двигатель энергии. А ведь все в мире энергия! Мы использовали то вещество, которое запускает все процессы в современном мире, и решили использовать его в пространстве художественного произведения, поэкспериментировать», — пояснил куратор.