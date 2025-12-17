Ричмонд
Не все добавки в чай полезны: что может нанести непоправимый вред

Нарколог Шуров: Чай с голубым лотосом может вызывать галлюцинации.

Источник: Комсомольская правда

Употребление чая с добавлением голубого лотоса может быть опасным для психического здоровья. Нарколог Василий Шуров предупредил, что это растение способно вызывать галлюцинации и провоцировать развитие психических расстройств. Этим специалист поделился с NEWS.ru.

Врач пояснил, что голубой лотос является галлюциногеном и изменяет сознание человека. Его употребление может привести к видениям, слуховым галлюцинациям и потере адекватного восприятия реальности.

Особую опасность этот напиток представляет для людей с предрасположенностью к психическим заболеваниям. Он может ускорить их развитие или вызвать острый приступ, хотя физического привыкания, как отметил Шуров, не вызывает.

Отдельно гастроэнтеролог Екатерина Кашух указала на риски для пищеварения. Проблемы с ЖКТ могут возникнуть, если пить крепкий чай, особенно натощак. Специалист объяснила, что вред проявляется, когда такой чай становится основным источником жидкости. Это приводит к дискомфорту и болям в желудке.