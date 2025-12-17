Не все добавки в чай полезны: что может нанести непоправимый вред

Отдельно гастроэнтеролог Екатерина Кашух указала на риски для пищеварения. Проблемы с ЖКТ могут возникнуть, если пить крепкий чай, особенно натощак. Специалист объяснила, что вред проявляется, когда такой чай становится основным источником жидкости. Это приводит к дискомфорту и болям в желудке.