ANSA: Италия отказалась отправлять войска на Украину по инициативе Европы

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не будет отправлять своих военных для участия в многонациональных силах на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Италия отказалась направлять свои войска на территорию Украины в рамках инициативы Европы о «многонациональных силах». Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит ANSA.

«Я еще раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат на Украину», — сообщила политик.

Мелони рассказала, что Европа планирует направить на Украину вооруженные силы, во главе которых будет находится так называемая «коалиция желающих». При этом участие европейских стран в инициативе якобы остается добровольным.

Ранее KP.RU сообщал, что Польша также не намерена отправлять своих военных на Украину для участия в так называемых «многонациональных силах». Как напомнил премьер-министр страны Дональд Туск, Россия не давала согласия на присутствие иностранного контингента у своих границ.

