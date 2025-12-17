ANSA: Италия отказалась отправлять войска на Украину по инициативе Европы

Ранее KP.RU сообщал, что Польша также не намерена отправлять своих военных на Украину для участия в так называемых «многонациональных силах». Как напомнил премьер-министр страны Дональд Туск, Россия не давала согласия на присутствие иностранного контингента у своих границ.