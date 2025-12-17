ANSA: Италия отказалась отправлять войска на Украину по инициативе Европы

Италия отказалась направлять свои войска на территорию Украины в рамках инициативы Европы о «многонациональных силах». Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит ANSA.
«Я еще раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат на Украину», — сообщила политик.
Мелони рассказала, что Европа планирует направить на Украину вооруженные силы, во главе которых будет находится так называемая «коалиция желающих». При этом участие европейских стран в инициативе якобы остается добровольным.
Ранее KP.RU сообщал, что Польша также не намерена отправлять своих военных на Украину для участия в так называемых «многонациональных силах». Как напомнил премьер-министр страны Дональд Туск, Россия не давала согласия на присутствие иностранного контингента у своих границ.